La tredicesima stagione di American Horror Story si prepara ad arrivare sugli schermi, con alcune novità nel cast e un ritorno importante. Tra le attrici coinvolte c’è Ariana Grande, mentre Jessica Lange torna a guidare il gruppo di interpreti principali. La serie, nota per i suoi temi horror e per i personaggi iconici, si avvia a concludere il suo percorso, secondo le informazioni divulgate.

La stagione numero 13 di American Horror Story si preannuncia come il capitolo definitivo della serie antologica di FX. Durante la presentazione degli Upfront Disney a New York, è stato schierato un parterre di star che ha confermato le ambizioni monumentali di Ryan Murphy per questo nuovo ciclo di episodi, previsto per il debutto il prossimo autunno. Ariana Grande e Paul Anthony Kelly sono le grandi novità nel cast di AHS 13. Come riportato da The Hollywood Reporter, Paul Anthony Kelly (fresco del successo nel ruolo di JFK Jr. in Love Story) si unisce ufficialmente alla famiglia di Murphy. Ma il nome che sta già scatenando i social è quello di Ariana Grande, che torna a collaborare con il creatore dopo l’esperienza in Scream Queens.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - American Horror Story 13: Ariana Grande entra nel cast e Jessica Lange guida il ritorno delle icone

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