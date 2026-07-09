La tredicesima stagione di American Horror Story sarà trasmessa dal 24 settembre su FX. La serie antologica, nota per i suoi episodi autoconclusivi, torna con un nuovo capitolo in programma per questa data. La conferma della data di uscita è stata annunciata dal network americano. La stagione seguirà il format abituale della serie, con nuovi temi e personaggi. La programmazione è prevista per il prime time del canale.

FX ha annunciato la data di uscita di American Horror Story 13, l’atteso tredicesimo capitolo della celebre serie antologica che farà il suo debutto ufficiale sul network americano il prossimo 24 settembre. La release sarà globale e contemporanea, con gli episodi che verranno resi disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+ per il pubblico internazionale. Questo nuovo capitolo è stato concepito come una vera e propria celebrazione “all-star” per fare giustizia al numero più temuto del genere horror. La sinossi ufficiale rilasciata da 20th Television anticipa un’unione senza precedenti di storie e personaggi, invitando i fan a preparare i propri pentacoli per una sorpresa suprema. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - American Horror Story 13: svelata la data di uscita ufficiale della nuova stagione

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