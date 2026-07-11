Argentina e Svizzera si affrontano nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si gioca con entrambe le squadre pronte a contendersi un passaggio in semifinale. Le formazioni probabili includono i giocatori titolari e le scelte tattiche previste da entrambe le nazionali. La sfida si svolge in un impianto di grandi dimensioni, con il pubblico presente in gran numero. Il risultato determinerà quale squadra avanzerà alla fase successiva, incontrando la vincente tra le altre contendenti.

Argentina e Svizzera si sfidano nei quarti di finale deiMondiali 2026: in palio c’è un posto in semifinale contro la vincente di Norvegia-Inghilterra. Scaloni continuerà a fare affidamento su Messi, capocannoniere del torneo con otto reti, affiancato da Lautaro Martinez, mentre Ct Yakin punta su Embolo come riferimento offensivo con Xhaka e Jashari in mediana. Di seguito le probabili formazioni. Scaloni si affida al suo solito quartetto difensivo: Romero e Lisandro Martinez in mezzo, con Molina e Tagliafico pronti a sganciarsi sugli esterni. Centrocampo con tanta quantità ma sopruttto qualità. Paredes ed Enzo Fernandez amministreranno il gioco, mentre Mac Allister e De Paul saranno chiamati a fare una partita da incursori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Argentina-Svizzere chiuderà i quarti di finale: le probabili formazioni

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