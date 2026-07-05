Alle 2.00 italiane, si sfideranno in Messico le nazionali di Inghilterra e Messico negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La partita si terrà all’Azteca di Città del Messico. Sono state divulgate le probabili formazioni delle due squadre, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui titolari. La sfida vedrà le due nazionali affrontarsi in un match decisivo per l’accesso ai quarti di finale.

Nella notte, alle 2.00 italiane, gli inglesi affronteranno i padroni di casa messicani a Città del Messico. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre I padroni di casa del Messico sfidano l’Inghilterra negli ottavi di finale delMondiale 2026. Il match sarà disputato nella notte tra oggi, domenica 5 luglio, e domani, lunedì 6 luglio alle ore 2. Il fattore casa potrebbe essere uno dei fattori della partita, che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico. L’Inghilterra arriva dalla rimonta in extremis contro il Congo, mentre il Messico ai sedicesimi ha offerto una prova convincente contro il Messico. Il Messico scenderà in campo con 4-3-3 molto offensivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inghilterra e Messico si giocheranno i quarti di finale all’Azteca: le probabili formazioni

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