Francia-Marocco apre i quarti di finale del Mondiale | le probabili formazioni
Stasera si gioca il primo quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco. La partita si svolge in un impianto di grandi dimensioni, con le squadre schierate secondo le probabili formazioni. La Francia punta a confermare la propria forza offensiva, mentre il Marocco si affida a una difesa compatta. La sfida riprende un confronto già visto nelle semifinali dell'edizione precedente.
Francia e Marocco stasera apriranno i quarti di finale deiMondiali 2026. In scena andrà un scontro che già si era visto nella scorsa edizione delle semifinali in Qatar. Quattro anni fa a vincere furono i francesi con il risultato di 2-0. I Blues di fronte trovano una delle squadre più in forma della competizione, i marocchini sono l’ultima rappresentante africana rimasta in gioco e daranno tutto per proseguire il loron percorso. Novità dall’infermeria per la Francia:Aurelien Tchouameniè tornato tra i disponibili dopo l’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare l’ottavo di finale contro il Paraguay. In conferenza stampa Deschamps ha detto che sta bene e potrebbe allenarsi in gruppo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Francia-Marocco apre i quarti di finale del Mondiale FIFA World Cup 2026
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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit