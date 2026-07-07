Mondiale 2026 le probabili formazioni di Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

Da ildifforme.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si concludono gli ottavi di finale del Mondiale, con due partite in programma. Alle 18 si sfidano Argentina e Egitto, con Lionel Messi e Mohamed Salah in campo. Alle 22 si affrontano Svizzera e Colombia.

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Oggi si chiuderanno gli ottavi di finale delMondiale. Alle 18 scenderanno in campo l’Argentina di Leo Messi e l’Egitto di Salah, mentre alle 22 si giocherà Svizzera-Colombia. Questi gli ultimi atti prima dei quarti di finale, di seguito tutte le probabili formazioni. Scaloni è pronto a schierare un 4-3-1-2 stretto e compatto. Linea difensiva con gli ex Serie A Molina e Romero, insieme a Lisandro Martinez e Medina. A centrocampo via libera al trio De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister.Almada agirà alle spalle al duo da sogno Messi e Julian Alvarez. ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Almada; Messi, Alvarez. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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