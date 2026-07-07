Alle 18:00, Argentina e Egitto si sfidano ad Atlanta per qualificarsi ai quarti di finale. L'incontro vede in campo Messi con l'Argentina e Salah con l'Egitto. Sono state diffuse le probabili formazioni, con i giocatori titolari più probabili per entrambe le squadre. La partita rappresenta un’ultima occasione per Messi e Salah di giocare in un torneo internazionale importante.

Alle 18:00 l'Argentina di Lionel Messi affronta l'Egitto di Mohamed Salah ad Atlanta. In palio, un pass per i quarti di finale. Qui le probabili formazioni della sfida. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Argentina-Egitto, le probabili formazioni: l'ultimo ballo di Messi o Salah

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