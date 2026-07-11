Argentina-Svizzera chiuderà i quarti di finale | le probabili formazioni

Argentina e Svizzera si affrontano nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita deciderà quale delle due nazionali proseguirà la percorso nel torneo, con un possibile scontro in semifinale contro la squadra che vincerà l’altra gara di quarti. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora definitive. La sfida si disputa con in palio l’accesso alle semifinali.

Argentina e Svizzera si sfidano nei quarti di finale deiMondiali 2026: in palio c’è un posto in semifinale contro la vincente di Norvegia-Inghilterra. Scaloni continuerà a fare affidamento su Messi, capocannoniere del torneo con otto reti, affiancato da Lautaro Martinez, mentre Ct Yakin punta su Embolo come riferimento offensivo con Xhaka e Jashari in mediana. Di seguito le probabili formazioni. Scaloni si affida al suo solito quartetto difensivo: Romero e Lisandro Martinez in mezzo, con Molina e Tagliafico pronti a sganciarsi sugli esterni. Centrocampo con tanta quantità ma sopruttto qualità. Paredes ed Enzo Fernandez amministreranno il gioco, mentre Mac Allister e De Paul saranno chiamati a fare una partita da incursori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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