Un uomo di 59 anni è stato investito da un’auto in via Mario Salmi ad Arezzo nella notte. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri ad Arezzo, dove un uomo di 59 anni è stato investito da un’autovettura in via Mario Salmi. L’allarme è scattato alle 22.15 e sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un mezzo della Croce Bianca di Arezzo. Il pedone, a causa delle ferite riportate nell’impatto, è stato soccorso e trasferito in codice 3 all’ospedale San Donato di Arezzo. Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta anche la Polizia Locale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pedone investito nella notte ad Arezzo: 59enne trasportato in codice rosso al San Donato

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