Genova due incidenti mortali in poche ore sulla A12 e sulla A7 hanno perso la vita due giovani motociclisti

Due incidenti fatali si sono verificati nel giro di poche ore in autostrada a Genova. Nel primo, un giovane motociclista di 26 anni ha perso il controllo della moto ed è caduto, venendo poi investito da un’auto che sopraggiungeva. Nel secondo, un uomo di 40 anni è stato toccato da un veicolo e disarcionato mentre effettuava un sorpasso. Entrambi i tragici eventi hanno coinvolto motociclisti e hanno causato la morte dei coinvolti.

Sangue sulle autostrade genovesi. Due centauri morti in poche ore. Questa notte, poco dopo mezzanotte e mezza, un motociclista di 40 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla A12, tra Sestri Levante e Lavagna, all’interno di una galleria. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, dopo la caduta forse dovuta ad un contatto con un altro mezzo, sarebbe poi stato poi travolto da una vettura, forse la stessa rimasta coinvolta nell’incidente. Niente da fare per i soccorsi, arrivati suo posto pochi minuti dopo l’incidente: nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. La tratta autostradale interessata dall’incidente è rimasta chiusa al traffico fino alle 5.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, due incidenti mortali in poche ore sulla A12 e sulla A7, hanno perso la vita due giovani motociclisti Tragedia a Genova in Lungobisagno Istria: morto uno scooterista schiacciato da un camion Notizie correlate Due incidenti mortali in poche ore in Abruzzo: le vittime sono entrambi motociclistiFine settimana di sangue nell'entroterra abruzzese dove due persone hanno perso la vita. Leggi anche: Due incidenti in poche ore a Carini e Terrasini, quattro giovani feriti sulla statale 113 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista; Sbalzato dalla moto in galleria, finisce nella corsia opposta: travolto e ucciso da un'auto a 42 anni; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Due incidenti mortali in poche ore in Abruzzo: le vittime sono entrambi motociclisti. La mappa delle strade pericolose a Genova: una lunga scia di sangue e nuovi mortiCosa dicono i dati sugli incidenti stradali degli ultimi anni, dove sono avvenuti i mortali e chi erano le vittime: dati e storie ... genovatoday.it Incidente mortale a Genova Prà: muore motociclista di 40 anniGenova Prà, incidente mortale sull’Aurelia: morto motociclista di 40 anni. Strada chiusa nella notte per rilievi e soccorsi. ligurianotizie.it Lo conoscete questo posto Un angolo silenzioso, una vista che si apre all’improvviso tra tetti, mare e cielo. Uno di quei punti in cui Genova cambia prospettiva e ti ricorda quanto sa essere sorprendente. Scriveteci dove ci troviamo! x.com Lo sapevi che Genova fu tra le prime città del mondo ad avere un sistema di assicurazione marittima separata dal prestito commerciale Nel XIV secolo, i mercanti genovesi non si limitavano a finanziare i viaggi: inventarono strumenti per distribuire il rischio tr - facebook.com facebook