Apple ha intentato una causa legale contro OpenAI, accusandola di aver utilizzato segreti industriali e informazioni riservate dell’azienda per sviluppare i suoi prossimi dispositivi hardware. La disputa riguarda presunte violazioni di proprietà intellettuale e furto di dati riservati durante le attività di ricerca e sviluppo. La causa è stata presentata presso un tribunale, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa o le parti coinvolte. La questione è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La battaglia legale tra Cupertino e la società di intelligenza artificiale. Apple ha avviato un’azione legale contro OpenAI, accusandola di aver utilizzato segreti commerciali e informazioni riservate dell’azienda per lo sviluppo dei suoi futuri prodotti hardware destinati ai consumatori. Secondo la società di Cupertino, OpenAI avrebbe acquisito in modo illecito materiale strategico legato alle tecnologie e ai progetti hardware di Apple, utilizzandolo per rafforzare la propria nuova divisione dedicata ai dispositivi. L’accusa: sottratte informazioni riservate di Apple. Nella denuncia presentata da Apple si sostiene che OpenAI avrebbe sottratto segreti industriali a diversi livelli dell’organizzazione, coinvolgendo personale tecnico, figure dirigenziali e anche alcuni partner commerciali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Apple porta OpenAI in tribunale: accuse di furto di segreti industriali per i nuovi dispositivi

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