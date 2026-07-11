Appiano Gentile Inter | intoppo per Khalaili

Khalaili si è infortunato durante l’allenamento e il suo recupero potrebbe richiedere diverse settimane. L’Inter ha comunicato che il giocatore ha riportato un problema muscolare e sarà sottoposto a controlli medici. La squadra si prepara per la prossima partita senza di lui, mentre gli altri infortunati sono in fase di riabilitazione. Nessuno dei diffidati ha ricevuto sanzioni prima dell’impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Necessarie nuove visite per Khalaili. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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