Appiano Gentile Inter | fiducia crescente per Khalaili ma spunta anche Guela Doue
L’Inter mostra fiducia crescente in Khalaili, ma si parla anche di Guela Doue. La formazione in vista del prossimo impegno si sta definendo, con aggiornamenti sugli infortunati e sui tempi di recupero. Sono stati segnalati alcuni giocatori diffidati, mentre si monitora la condizione dei calciatori in vista della partita. La situazione tra i convocati e i recuperi resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli sui tempi di ritorno sul campo.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Fiducia crescente per Khalaili ma spunta anche Guela Doue. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
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