Appiano Gentile Inter | fiducia crescente per Khalaili

In vista della prossima partita, l’Inter ha mostrato una crescente fiducia nei confronti di Khalaili. La squadra sta monitorando anche gli infortunati, con aggiornamenti sui tempi di recupero, e ha segnalato alcuni giocatori diffidati. Le ultime notizie arrivano dall’area di allenamento di Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Fiducia crescente per Khalaili. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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