Un uomo è stato investito da un’auto sul viadotto mentre andava al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto di prima mattina, intorno alle 6:30. L’uomo, appassionato di ciclismo, usava la bici per raggiungere il suo impiego in una ditta di Villasanta. La vittima, di circa 50 anni, è deceduta sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Monza – Quando arrivava il bel tempo, prendeva la sua bicicletta da corsa e partiva alle 6.30 del mattino per raggiungere la Elmag Superfici di via Raffaello Sanzio a Villasanta, dove lavorava come magazziniere. Una ventina di chilometri, dalla sua casa in via Don Gnocchi a Birone di Giussano, che per lui erano una piacevole “sgambata“. « La bici era la sua passione, del resto, che condivideva con gli amici, in mountain bike soprattutto» ricorda commossa la sorella Maria Assunta, maggiore di qualche anno. Antonio, 53 anni il prossimo 5 agosto, è morto così, mentre andava al lavoro come ogni mattina, investito da una macchina che viaggiava contromano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antonio Fumagalli travolto da un’auto sul viadotto: “Adorava andare in bici al lavoro. Assurdo morire in questo modo”

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