Incidente tra Alezio e Gallipoli | operaio in bici travolto da auto pirata è grave al Fazzi
Un uomo di 29 anni è stato investito da un'auto pirata mentre tornava a casa in bicicletta. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21 lungo via Scalelle, tra Alezio e Gallipoli. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fazzi. La vettura non si è fermata dopo l’impatto e sono in corso indagini per identificare il veicolo e il conducente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
Investito in bici da un'auto pirata mentre torna dal lavoro: è grave un operaio di 29 anni. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21 lungo via Scalelle, la strada a ridosso della zona industriale che collega Alezio a Gallipoli. Il conducente della vettura - secondo quanto emerso - è fuggito senza prestare soccorso ed è ora ricercato dai Carabinieri, mentre il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata al "Fazzi" di Lecce. A lanciare l'allarme è stato un passante che, transitando lungo la strada poco dopo l’incidente, ha notato il corpo del 29enne riverso a terra in una pozza di sangue, accanto ai resti della bicicletta elettrica, rimasta distrutta e deformata dal violento urto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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