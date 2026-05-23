Incidente tra Alezio e Gallipoli | operaio in bici travolto da auto pirata è grave al Fazzi

Notizia in breve

Un uomo di 29 anni è stato investito da un'auto pirata mentre tornava a casa in bicicletta. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21 lungo via Scalelle, tra Alezio e Gallipoli. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fazzi. La vettura non si è fermata dopo l’impatto e sono in corso indagini per identificare il veicolo e il conducente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.