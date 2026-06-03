Un uomo è stato investito e ucciso da una moto mentre attraversava a piedi il viadotto dell’Indiano, a Firenze, all’alba del 3 giugno. L’incidente si è verificato durante le prime ore del mattino, causando la morte immediata della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

FIRENZE – Una tragedia stradale ha sconvolto l’alba fiorentina di oggi (3 giugno) sul viadotto dell’Indiano, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente. Il terribile impatto si è verificato intorno alle 4,30 in direzione dell’aeroporto, proprio all’altezza della postazione dell’autovelox fisso. Secondo una prima, parziale ricostruzione effettuata dagli agenti della p olizia municipale di Firenze, una motocicletta che viaggiava lungo la carreggiata ha travolto in pieno un uomo che, per cause ancora del tutto da chiarire, si trovava a piedi sulla carreggiata. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al pedone, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cammina a piedi sul viadotto dell’Indiano: travolto e ucciso da una moto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luciano, travolto e ucciso da un’auto mentre cammina sul marciapiede. “Aveva il cuore d’oro”Un uomo è stato investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede in una strada di Bologna.

A Firenze asfaltatura (notturna) sul viadotto dell'IndianoA Firenze, i lavori di asfaltatura sul viadotto dell'Indiano continueranno fino al 17 aprile.

Temi più discussi: Precipita in un dirupo mentre torna a piedi verso l'auto dopo il concerto, morta 58enne; Perché camminare fa bene al cervello: cosa dicono gli studi sul turismo lento; 5 benefici per la salute derivanti dal camminare a piedi nudi; BUON CAMMINO PUNTATA 4 – il lato umano con Diego Passoni.

Ho dipinto questa coppia che cammina sulla spiaggia reddit

In Basilicata con #GrandTour! Da Campomaggiore città dell'utopia a Colobraro, fino a Matera. Poi in bici nel Parco del Pollino tra pini loricati e fitti boschi, a piedi sul Cammino di Guglielmo e trekking nel Vulture, la terra del vino Aglianico tinyurl.com/mbp8eh x.com

Cammina a piedi sull’autostrada, viene travolto da un’auto in corsa: morto sul colpoUn uomo è stato travolto mentre camminava a piedi sull’autostrada A12 Tarquinia-Roma. Indagini su dinamica e su perché si trovasse lì. Camminava sulla carreggiata dell'autostrada A12 Tarquinia-Roma ... fanpage.it

Camminava a piedi in autostrada. Travolto e uccisoAlle prime luci dell’alba un uomo che camminava a piedi sull’autostrada A4 Milano-Brescia è stato travolto e ucciso, nel trattto fra Sesto san Giovanni e Cormano in direzione Torino che è stato chiuso ... affaritaliani.it