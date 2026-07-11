Oggi al centro commerciale Le Befane di Rimini si è registrato un grande afflusso di persone per l’evento dedicato a Anna Pepe, nota cantante apprezzata da diverse generazioni. Circa 5.000 persone si sono radunate fin dal mattino in fila per scattare selfie con l’artista. L’affluenza ha superato le aspettative, con molti fan che hanno partecipato per ascoltare dal vivo i suoi brani e condividere momenti con lei.

Rimini, 11 luglio 2026 – Alle Befane Shopping Center di Rimini il record di presenze oggi 11 luglio 2026 per “ Anna Pepe Million Dollar Babe ”, la diva amata da più di una generazione di giovani dai 2 anni in su. Nel pomeriggio si sono avvicendate più di 5000 persone, soprattutto bambine e ragazzine che in un ambiente di festa comunque rispettoso e sicuro, tenuto a bada dalla sicurezza del centro e dell'artista (decine e decine di persone impegnate a mantenere l'ordine (anche dalle postazioni web) hanno celebrato Anna Pepe e il suo mondo. In fila dalle 8 del mattino per un selfie, l’autografo e l’abbraccio. Un mondo emozionate e sincero ed è stato particolarmente commovente vedere che l'abbraccio con l'idolo portasse tanta gioia ed emozione in ogni persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anna Pepe e la carica dei 5mila, tutti in fila dal mattino alle Befane per un selfie: “Il successo? Sentire cantare i miei pezzi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anna Pepe Jarno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Befane, una giornata tutta Pepe. Migliaia in fila per la rapper

Il selfie di Anna Pepe con Mattarella, com’è finita al Quirinale. Il look dal Presidente e la dedica – FotoAnna Pepe ha condiviso sui social un selfie scattato durante una visita al Quirinale, in cui appare insieme al presidente della Repubblica.

Temi più discussi: Anna, è uscito il nuovo album Million Dollar Babe; Anna incontra i fan a FOQUS per il firmacopie di Million Dollar Babe; Anna Pepe: Da bambina mi escludevano. Mattarella? Selfie con i capelli rosa contro le formalità; Anna Pepe alla Spezia: arriva il Million Dollar Babe Instore Tour alle Terrazze.

Già di prima mattina ascoltando Milion Dollar Bebe Di Anna Pepe, molto anni 10 , banger da club stile rap americano, la nota negativa di cui non era veramente necessario i feat con gli uomini, ma per chi ha un età simile alla mia è un tuffo nell'adolescenza x.com

Anna, svelata la tracklist del nuovo album Million Dollar BabeCresce la curiosità per Million Dollar Babe, il nuovo progetto discografico di Anna. In attesa dell’album, in uscita venerdì 10 luglio, la giovane artista ha svelato la tracklist con un video sul suo ... tg24.sky.it

Anna Pepe, è uscito il videoclip del tormentone estivo White Girl WastedIn attesa dell’uscita del nuovo album Million Dollar Babe, in arrivo venerdì 10 luglio, Anna ha pubblicato il videoclip della canzone White Girl Wasted. Nel frattempo, il brano ha raggiunto la Top 10 ... tg24.sky.it