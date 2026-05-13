Il selfie di Anna Pepe con Mattarella com’è finita al Quirinale Il look dal Presidente e la dedica – Foto

Anna Pepe ha condiviso sui social un selfie scattato durante una visita al Quirinale, in cui appare insieme al presidente della Repubblica. Nel post, ha scritto: «Grazie per l’invito, Mr. President». La foto mostra il look indossato dalla donna durante l'incontro e una dedica rivolta al presidente. La visita si è svolta presso la residenza ufficiale del Capo dello Stato.

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