Il selfie di Anna Pepe con Mattarella com’è finita al Quirinale Il look dal Presidente e la dedica – Foto
Anna Pepe ha condiviso sui social un selfie scattato durante una visita al Quirinale, in cui appare insieme al presidente della Repubblica. Nel post, ha scritto: «Grazie per l’invito, Mr. President». La foto mostra il look indossato dalla donna durante l'incontro e una dedica rivolta al presidente. La visita si è svolta presso la residenza ufficiale del Capo dello Stato.
«Grazie per l’invito, Mr. President ». Così Anna Pepe ha omaggiato sui social il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, condividendo un selfie scattato insieme a lui durante una visita al Quirinale. La trapper ha infatti partecipato oggi, martedì 13 maggio, alle celebrazioni per il 145esimo anniversario della Siae insieme ad altri artisti italiani. Il post condiviso su Instagram è diventato virale in pochi minuti, superando i 400 mila like, con oltre mille commenti e 10 mila condivisioni. A catturare l’attenzione dei follower è stato anche il look scelto per l’occasione: un outfit dai toni pastello, come il colore dei suoi capelli, con piccolo strascico e tacchi altissimi, in perfetto stile Anna.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Perché Anna Pepe si è fatta un selfie con Mattarella: la foto virale al QuirinaleVedere Anna Pepe accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un selfie sembra una di quelle immagini AI che oggi vanno per la...
Anna Pepe e il selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito Mr President”Roma, 13 maggio 2023 – C’era anche la rapper Anna Pepe, stamattina al Palazzo del Quirinale, per l’incontro con il presidente della Repubblica,...
Grazie per l’invito Mr President: il selfie di Anna Pepe con Mattarella alla cerimonia SIAELa trapper Anna Pepe ha partecipato alla cerimonia per il 145° anniversario della SIAE, svoltasi al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante l’evento, ... la7.it
Anna Pepe, la storia dietro al selfie con Sergio MattarellaAnna Pepe ha partecipato alla celebrazione del 145esimo compleanno della Siae insieme ad altre stelle della musica italiana ... tgcom24.mediaset.it