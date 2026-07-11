ANGHIARI Uno spettacolo davvero unico, che però per essere ammirato richiede la classica "levataccia" mattutina in un giorno di festa. Un altro dei tanti eventi, senza dubbio uno fra i più suggestivi, che la dinamica Anghiari riserva nell’arco del suo ricco calendario annuale. Questo è espressamente estivo per forza di cose. Torna domani la ribattezzata "Via del Sole", il fenomeno naturale che ogni anno richiama cittadini, visitatori e appassionati per assistere all’autentica meraviglia dell’ alba. L’appuntamento è in cima a Corso Matteotti, lo stradone rettilineo in salita che divide in due il paese, dove al sorgere del sole i primi raggi illumineranno progressivamente la storica strada – anch’essa una sorta di linea retta lunga cinque chilometri e mezzo - che collega Anghiari con Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari si sveglia all’alba per la "Via del Sole": spettacolo assicurato

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