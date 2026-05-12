Modena si sveglia all' alba e si mette a correre torna la corsa mattutina Run 5.30

All'alba, le strade di Modena si popolano di runner che si preparano a partire, mentre la città si prepara a ospitare la tradizionale corsa mattutina Run 5.30. Le persone si radunano presto per partecipare all'evento, che si svolge prima del sorgere del sole. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti che si mettono in marcia lungo i percorsi predisposti. Locali e partecipanti attendono l'inizio della corsa con entusiasmo.

La città si prepara a puntare la sveglia prima del sorgere del sole per accogliere l'edizione modenese della Run 5.30, il celebre evento podistico che unisce sport e valorizzazione del territorio. L'appuntamento per i mattinieri è fissato per venerdì 5 giugno 2026 presso il Parco Novi Sad, da.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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