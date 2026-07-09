Domenica ad Anghiari torna l' appuntamento con la Via del Sole
Domenica 12 luglio ad Anghiari si ripete l’appuntamento con la Via del Sole, un fenomeno naturale che si verifica all’alba. L’evento attira ogni anno cittadini, visitatori e appassionati, offrendo uno spettacolo unico. L’evento si svolge nelle prime ore del mattino e rappresenta uno dei momenti più suggestivi dell’estate nel borgo. La manifestazione è prevista per la mattina di domenica, con partecipanti che si radunano per assistere allo spettacolo naturale.
Arezzo, 9 luglio 2026 – . Torna domenica 12 luglio uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate anghiarese: la Via del Sole, il fenomeno naturale che ogni anno richiama cittadini, visitatori e appassionati p er assistere a uno spettacolo unico all'alba. L'appuntamento è in cima a Corso Matteotti, dove, al sorgere del sole, i primi raggi illumineranno progressivamente la storica strada che collega Anghiari a Sansepolcro. In questo periodo dell'anno, infatti, in prossimità del solstizio d'estate, il sole si allinea perfettamente con la caratteristica via, nota proprio come Via del Sole, regalando un affascinante gioco di luci che si estende per l’intera vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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