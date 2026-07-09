Domenica ad Anghiari torna l' appuntamento con la Via del Sole

Notizia in breve

Domenica 12 luglio ad Anghiari si ripete l’appuntamento con la Via del Sole, un fenomeno naturale che si verifica all’alba. L’evento attira ogni anno cittadini, visitatori e appassionati, offrendo uno spettacolo unico. L’evento si svolge nelle prime ore del mattino e rappresenta uno dei momenti più suggestivi dell’estate nel borgo. La manifestazione è prevista per la mattina di domenica, con partecipanti che si radunano per assistere allo spettacolo naturale.