La vela provoca una sensazione di libertà, secondo un’agonista che ha iniziato con un campo estivo e sogna di fare il giro del mondo. Il tour comprende tre discipline: l’Offshore, con lunghe navigazioni a bordo di barche dotate di foil; l’Inshore, con regate vicino alla costa sui velocissimi Waszp; e il Board, disciplina acrobatica del Wing Foil.

Il Tour comprende tre discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil. Il circolo Novico-San Benedettese è al secondo anno come partecipazione e il terzo anno con una tappa. «Il circolo nautico ha accolto in questo progetto noi che abbiamo sempre fatto vela con loro e che abbiamo fatto parte delle varie squadre agonistiche nelle varie generazioni». Qual è per lei la sensazione della vela? «Sono da sempre molto attiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelica Monti: «La vela mi porta una sensazione proprio di libertà. Ho cominciato con un campo estivo sogno il giro del mondo»

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