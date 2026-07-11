Angelica Monti | La vela mi porta una sensazione proprio di libertà Ho cominciato con un campo estivo sogno il giro del mondo

Da vanityfair.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vela provoca una sensazione di libertà, secondo un’agonista che ha iniziato con un campo estivo e sogna di fare il giro del mondo. Il tour comprende tre discipline: l’Offshore, con lunghe navigazioni a bordo di barche dotate di foil; l’Inshore, con regate vicino alla costa sui velocissimi Waszp; e il Board, disciplina acrobatica del Wing Foil.

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Il Tour comprende tre discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil. Il circolo Novico-San Benedettese è al secondo anno come partecipazione e il terzo anno con una tappa. «Il circolo nautico ha accolto in questo progetto noi che abbiamo sempre fatto vela con loro e che abbiamo fatto parte delle varie squadre agonistiche nelle varie generazioni». Qual è per lei la sensazione della vela? «Sono da sempre molto attiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Angelica Monti: «La vela mi porta una sensazione proprio di libertà. Ho cominciato con un campo estivo sogno il giro del mondo»
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