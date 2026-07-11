Angelica Monti | La vela mi porta una sensazione proprio di libertà Ho cominciato con un campo estivo sogno il giro del mondo
La vela provoca una sensazione di libertà, secondo un’agonista che ha iniziato con un campo estivo e sogna di fare il giro del mondo. Il tour comprende tre discipline: l’Offshore, con lunghe navigazioni a bordo di barche dotate di foil; l’Inshore, con regate vicino alla costa sui velocissimi Waszp; e il Board, disciplina acrobatica del Wing Foil.
Il Tour comprende tre discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil. Il circolo Novico-San Benedettese è al secondo anno come partecipazione e il terzo anno con una tappa. «Il circolo nautico ha accolto in questo progetto noi che abbiamo sempre fatto vela con loro e che abbiamo fatto parte delle varie squadre agonistiche nelle varie generazioni». Qual è per lei la sensazione della vela? «Sono da sempre molto attiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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