Una persona con neurofibromatosi ha subito circa trenta interventi chirurgici. La diagnosi è stata fatta pochi mesi dopo la nascita, e ha affrontato problemi ortopedici e un percorso terapeutico complesso. Ha raccontato di sentirsi diverso dai coetanei, ma di voler superare i propri limiti. Chi convive con questa malattia rara porta con sé una storia che, secondo lui, merita ascolto.

**La NF minuto per minuto **rappresenta il primo progetto di animazione realizzato in Italia dedicato alle Neurofibromatosi e realizzato da LINFA, con il contributo non condizionante di Alexion, AstraZeneca Rare Disease. I video animati rappresentano uno strumento versatile per le famiglie - per orientarsi nel percorso di cura - ma anche per pediatri, insegnanti e operatori sanitari e per sensibilizzare chi, a vario titolo, entra in contatto con persone che convivono con la NF. «Informare significa dare forza e vogliamo che nessuno si senta solo di fronte alla diagnosi», ha sottolineato Andrea Errico, presidente di LINFA, che sin dalla tenera età convive con la malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Errico e la neurofibromatosi: «Ho subito una trentina di interventi. Mi pesava la sensazione di essere diverso dai miei coetanei, ma io volevo superare i miei “limiti”. Chi convive con una malattia rara porta con sé una storia che merita ascolto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“La mia non è paura di invecchiare in sé, di dolori, di malattie. Voglio vedere crescere i miei nipoti e invecchiare i miei figli ma so che c’è una data di scadenza e mi fa paura”: così FiordalisoUna cantante ha dichiarato di non temere l’invecchiare, ma di provare paura per il momento in cui arriverà la fine.

“Bere acqua per me è come ingerire vetri. Ho perso 45 chili in 8 mesi, poi ho scoperto di avere una malattia rara. Sono una novantenne nel corpo di una trentunenne”: la storia di Shayla TaleiUna donna di novant’anni, ma con il corpo di una trentunenne, ha raccontato di aver perso 45 chili in otto mesi e di aver scoperto di avere una...

Temi più discussi: Neurofibromatosi, arriva la serie La NF minuto per minuto per aiutare le famiglie ad affrontare la malattia rara; Elezioni Comunali nel Salento, i risultati dei 21 comuni al voto; San Vito dei Normanni: al ballottaggio sarà sfida Ruggiero - Viva; Elezioni comunali di Santa Marinella, tutti i voti di lista: Tidei 199 preferenze, Baciu più votata.

#ConLaForzaDelLeone - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Bari, risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Andrea D'ErricoRisolto il contratto che ancora legava Andrea D'Errico al Bari. L'ufficialità arriva con una nota del club biancorosso: SSC Bari rende noto che è stato trovato l'accordo per la risoluzione ... m.tuttomercatoweb.com

Andrea D'Errico ceduto dal Bari in prestito allo Sporting Dubai FCIl centrocampista trentaduenne del Bari, Andrea D'Errico, è stato ceduto in prestito allo Sporting Dubai FC, formazione degli Emirati arabi Uniti. D'Errico, ritenuto fuori dal progetto sportivo ... rainews.it