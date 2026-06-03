Andrea Errico e la neurofibromatosi | Ho subito una trentina di interventi Mi pesava la sensazione di essere diverso dai miei coetanei ma io volevo superare i miei limiti Chi convive con una malattia rara porta con sé una storia che merita ascolto

Da vanityfair.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una persona con neurofibromatosi ha subito circa trenta interventi chirurgici. La diagnosi è stata fatta pochi mesi dopo la nascita, e ha affrontato problemi ortopedici e un percorso terapeutico complesso. Ha raccontato di sentirsi diverso dai coetanei, ma di voler superare i propri limiti. Chi convive con questa malattia rara porta con sé una storia che, secondo lui, merita ascolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

**La NF minuto per minuto **rappresenta il primo progetto di animazione realizzato in Italia dedicato alle Neurofibromatosi e realizzato da LINFA, con il contributo non condizionante di Alexion, AstraZeneca Rare Disease. I video animati rappresentano uno strumento versatile per le famiglie - per orientarsi nel percorso di cura - ma anche per pediatri, insegnanti e operatori sanitari e per sensibilizzare chi, a vario titolo, entra in contatto con persone che convivono con la NF. «Informare significa dare forza e vogliamo che nessuno si senta solo di fronte alla diagnosi», ha sottolineato Andrea Errico, presidente di LINFA, che sin dalla tenera età convive con la malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

andrea errico e la neurofibromatosi ho subito una trentina di interventi mi pesava la sensazione di essere diverso dai miei coetanei ma io volevo superare i miei limiti chi convive con una malattia rara porta con s233 una storia che merita ascolto
© Vanityfair.it - Andrea Errico e la neurofibromatosi: «Ho subito una trentina di interventi. Mi pesava la sensazione di essere diverso dai miei coetanei, ma io volevo superare i miei “limiti”. Chi convive con una malattia rara porta con sé una storia che merita ascolto»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“La mia non è paura di invecchiare in sé, di dolori, di malattie. Voglio vedere crescere i miei nipoti e invecchiare i miei figli ma so che c’è una data di scadenza e mi fa paura”: così FiordalisoUna cantante ha dichiarato di non temere l’invecchiare, ma di provare paura per il momento in cui arriverà la fine.

“Bere acqua per me è come ingerire vetri. Ho perso 45 chili in 8 mesi, poi ho scoperto di avere una malattia rara. Sono una novantenne nel corpo di una trentunenne”: la storia di Shayla TaleiUna donna di novant’anni, ma con il corpo di una trentunenne, ha raccontato di aver perso 45 chili in otto mesi e di aver scoperto di avere una...

Temi più discussi: Neurofibromatosi, arriva la serie La NF minuto per minuto per aiutare le famiglie ad affrontare la malattia rara; Elezioni Comunali nel Salento, i risultati dei 21 comuni al voto; San Vito dei Normanni: al ballottaggio sarà sfida Ruggiero - Viva; Elezioni comunali di Santa Marinella, tutti i voti di lista: Tidei 199 preferenze, Baciu più votata.

Bari, risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Andrea D'ErricoRisolto il contratto che ancora legava Andrea D'Errico al Bari. L'ufficialità arriva con una nota del club biancorosso: SSC Bari rende noto che è stato trovato l'accordo per la risoluzione ... m.tuttomercatoweb.com

Andrea D'Errico ceduto dal Bari in prestito allo Sporting Dubai FCIl centrocampista trentaduenne del Bari, Andrea D'Errico, è stato ceduto in prestito allo Sporting Dubai FC, formazione degli Emirati arabi Uniti. D'Errico, ritenuto fuori dal progetto sportivo ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web