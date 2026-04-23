Femminicidio a Foggia | marito uccide la moglie a colpi di pistola

A Foggia, una donna è stata uccisa dal marito con alcuni colpi di pistola all’interno della loro abitazione in via Gaetano Salvemini. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio. La vittima e l’uomo sono stati trovati all’interno dell’appartamento al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attendono ulteriori accertamenti.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l’esplosione di quattro proiettili. Sul posto si trovano i carabinieri. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? Tomba di Pamela Genini profanata, l’inviato di Chi l’ha visto? trova un capello biondo a casa dell’ex: carabinieri da Dolci Avvelenate con la ricina, sequestrato il telefono dell’altra figlia. Accertamenti sui pc di una scuola dove sono state fatte ricerche sulla sostanza Teheran: “Attivata la difesa aerea contro obiettivi ostili”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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OMICIDIO DINO CARTA A FOGGIA, SPUNTA UN VIDEO CON AUDIO SHOCK

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