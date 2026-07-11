Un commento di Romario ha suscitato scalpore in Brasile, dove si parla di una “vergogna” e di voler “strappare il contratto” a un allenatore. La delusione per l’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia rimane forte, segnando il peggior risultato brasiliano dai Mondiali del 1990. La squadra non conquista il titolo mondiale da 24 anni.

In Brasile, la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Norvegia è ancora cocente. Dopotutto, quello dei Mondiali 2026, è il peggior risultato dei Verdeoro da Italia '90 e il titolo mondiale manca ormai da 24 anni. Molti parlano di una squadra che non è più quella ricca di campioni e di talento di una volta, ma c'è anche chi addossa tutte le responsabilità a Carlo Ancelotti. Tra questi c'è Romario, leggenda della nazionale brasiliana e campione del mondo a Usa '94. In un intervento presso la televisione brasiliana, l'ex Barcellona si è scagliato senza freni contro l'allenatore italiano: " Straccerei subito il contratto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ancelotti, che bordata di Romario: "Vaffanc**o, è una vergogna. Gli strapperei il contratto"

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