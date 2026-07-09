Dopo l'eliminazione del Brasile agli ottavi di finale del Mondiale, Romario ha criticato duramente l'allenatore, affermando che se fosse il presidente della federazione gli toglierebbe il contratto e lo licenzierebbe. La leggenda brasiliana ha anche definito l’esperienza del team negli Stati Uniti un vero “fiasco”.

Dopo l'eliminazione del Brasile contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale, Romario non usa mezzi termini nel parlare di Carlo Ancelotti: "Se fossi il presidente della federazione, gli strapperei il contratto e vaffanc**o", ha detto la leggenda brasiliana, che ha definito l'esperienza brasiliana negli Stati Uniti un vero "fiasco". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Romario, che attacco ad Ancelotti: "È una vergogna, gli strapperei il contratto"

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