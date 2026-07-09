Dopo l'eliminazione del Brasile agli ottavi di finale del Mondiale contro la Norvegia, Romario ha criticato pubblicamente l'allenatore, Carlo Ancelotti. La leggenda brasiliana ha dichiarato che, se fosse stato il presidente della federazione, avrebbe revocato il contratto dell’allenatore e usato un'espressione volgare. Romario ha anche definito l’esperienza del Brasile negli Stati Uniti come un vero fiasco.

Dopo l'eliminazione del Brasile contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale, Romario non usa mezzi termini nel parlare di Carlo Ancelotti: "Se fossi il presidente della federazione, gli strapperei il contratto e vaffanc**o", ha detto la leggenda brasiliana, che ha definito l'esperienza brasiliana negli Stati Uniti un vero "fiasco". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Romario, che attacco ad Ancelotti: "Gli strapperei il contratto e vaffanc**o"

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