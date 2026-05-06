Ance incontra i sindaci dell’Area Vasta | Insieme per i finanziamenti

Ance ha incontrato i sindaci dell’Area Vasta per discutere dei finanziamenti relativi al progetto dell’anello intermodale treno-tram. L’obiettivo è connettere Avellino e l’Irpinia alla rete ferroviaria Alta VelocitàCapacità della regione Campania. Gli incontri sono stati promossi dall’associazione nel quadro di un’iniziativa volta a illustrare i dettagli del progetto, che riguarda principalmente l’area vasta.

Tempo di lettura: 3 minuti Proseguono gli incontri promossi da Ance per illustrare il progetto dell’anello intermodale treno-tram che ambisce a riallacciare Avellino e l’Irpinia alla rete ferroviaria Alta VelocitàCapacità della regione Campania, il cui cuore è rappresentato dall’area vasta. Da qui l’esigenza da parte del presidente Silvio Sarno e dell’architetto Mauro Smit h circa un confronto con Vittorio D’Alessio, Fabio Siricio e Paolo Spagnuolo, sindaci rispettivamente di Mercogliano Monteforte Irpino e Atripalda. «Avremmo voluto organizzare questo incontro post-elezioni al comune di Avellino, ma abbiamo la necessità di accelerare sul progetto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ance incontra i sindaci dell’Area Vasta: “Insieme per i finanziamenti” Notizie correlate L'assessore Zecchinato incontra i sindaci del Portogruarese: «Cresciamo insieme»Ricevuti i sindaci di Portogruaro, Fossalta, Caorle, Teglio, Gruaro, San Stino, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, San Michele al... ComiColli incontra gli studenti: "Scegliamo insieme un’altra area"Dopo l’annullamento della festa organizzata dai rappresentanti dei licei Galvani, Minghetti e Righi ai 300 Scalini, ieri ComiColli si è riunita...