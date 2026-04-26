musicultura la sfida entra nel vivo ora appuntamento allo sferisterio

Al Teatro Persiani si è conclusa la prima fase di Musicultura 2026, con il teatro pieno di pubblico e grande interesse. Durante la due giorni, sono stati annunciati i 16 artisti che si contenderanno la vittoria nella prossima fase del festival. La manifestazione si svolge nell’ambito di uno degli eventi più noti in Italia dedicati alla musica d’autore, attirando appassionati e professionisti del settore. Ora l’attenzione si sposterà sulla prossima tappa all’Sferisterio.

Teatro Persiani gremito e grande partecipazione per la due giorni che ha svelato i 16 finalisti di Musicultura 2026, confermando il festival come osservatorio privilegiato della nuova canzone d’autore italiana. Le serate, trasmesse da Rai Radio1 e Rainews.it, hanno offerto un intenso viaggio tra le migliori proposte emerse da una selezione record: 2.656 brani candidati da 1.328 artisti. Protagonista assoluto, accanto ai giovani finalisti, Raphael Gualazzi, applauditissimo in entrambe le serate. Al pianoforte ha incantato il pubblico con un percorso tra jazz, blues e suggestioni classiche. Questi i nomi dei sedici finalisti: Acqua Distillata,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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