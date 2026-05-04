Gianni Morandi in concerto allo Sferisterio il 22 settembre

Il cantante italiano sarà in concerto allo Sferisterio di Macerata il 22 settembre. L’evento è stato annunciato nelle scorse settimane e attirerà sicuramente molti appassionati. La data segna un ritorno dal vivo dopo un periodo senza spettacoli di questo tipo. I biglietti sono già disponibili online e in alcuni punti vendita autorizzati. La serata prevede un repertorio che spazia tra i suoi successi più noti.

Macerata, 4 maggio 2026 – Il prossimo 22 settembre l’“eterno ragazzo” approda all’Arena di Macerata. Il cartellone di Sferisterio Live + 2026 infatti si arricchisce di un nuovo appuntamento con la musica d'autore italiana e ospiterà infatti una tappa del nuovo tour estivo di Gianni Morandi, “C’era un ragazzo Estate 2026”. La tournée, prodotta da Trident Music, prevede dodici appuntamenti a cielo aperto ed è stata ideata per festeggiare i sessant’anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, brano simbolo scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Il concerto arriva nel pieno del successo del tour nei palasport che si concluderà nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi in concerto allo Sferisterio il 22 settembre Notizie correlate Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia. Serena Brancale in concerto: soul, jazz e funk allo SferisterioSerena Brancale, la voce emergente del pop-soul italiano, porterà il suo talento allo Sferisterio di Macerata il prossimo 4 settembre. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol Arena; Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Padova; C’era un ragazzo a Bologna, concerto show di Gianni Morandi: Ho iniziato a cantarla 60 anni fa, è ancora attuale; Gianni Morandi al PalaTerni: un tripudio di emozioni, ricordi e bella musica | GALLERIA FOTOGRAFICA. Gianni Morandi in concerto allo Sferisterio il 22 settembreMacerata, 4 maggio 2026 – Il prossimo 22 settembre l’eterno ragazzo approda all’Arena di Macerata. Il cartellone di Sferisterio Live + 2026 infatti si arricchisce di un nuovo appuntamento con la mus ... ilrestodelcarlino.it Gianni Morandi in concerto a Genova: orari, biglietti, scaletta, come arrivare e dove parcheggiareGianni Morandi è in concerto a Genova nella serata di mercoledì 6 maggio 2026. L'artista bolognese, con il tour C'era un ragazzo, fa tappa al Palateknoship (ex RDS Stadium), nei pressi del centro comm ... mentelocale.it “C’era un ragazzo estate 2026”, il tour di Gianni Morandi fa tappa a Torbole https://www.ladige.it/cultura-e-spettacoli/2026/05/04/c-era-un-ragazzo-estate-2026-il-tour-di-gianni-morandi-fa-tappa-a-torbole-1.4355366 - facebook.com facebook