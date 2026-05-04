Gianni Morandi in concerto allo Sferisterio il 22 settembre

Da ilrestodelcarlino.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante italiano sarà in concerto allo Sferisterio di Macerata il 22 settembre. L’evento è stato annunciato nelle scorse settimane e attirerà sicuramente molti appassionati. La data segna un ritorno dal vivo dopo un periodo senza spettacoli di questo tipo. I biglietti sono già disponibili online e in alcuni punti vendita autorizzati. La serata prevede un repertorio che spazia tra i suoi successi più noti.

Macerata, 4 maggio 2026 – Il prossimo 22 settembre l’“eterno ragazzo” approda all’Arena di Macerata. Il cartellone di Sferisterio Live + 2026 infatti si arricchisce di un nuovo appuntamento con la musica d'autore italiana e ospiterà infatti una tappa del nuovo tour estivo di Gianni Morandi, “C’era un ragazzo Estate 2026”. La tournée, prodotta da Trident Music, prevede dodici appuntamenti a cielo aperto ed è stata ideata per festeggiare i sessant’anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, brano simbolo scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Il concerto arriva nel pieno del successo del tour nei palasport che si concluderà nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gianni morandi in concerto allo sferisterio il 22 settembre
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