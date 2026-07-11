Ariana Grande ha lasciato il cast di American Horror Story 13. La decisione è stata confermata da fonti ufficiali e comunicata prima dell'inizio delle riprese della nuova stagione. La cantante, coinvolta in passato in altri progetti televisivi, non prenderà parte alle riprese previste. La produzione prosegue senza di lei, mentre il ritorno di un elemento legato alla stagione Coven non è stato confermato.

Il ritorno sul set di American Horror Story, l’antologia horror più celebre del piccolo schermo, si apre con un clamoroso scossone produttivo. Il The Hollywood Reporter ha riferito oggi che la popstar internazionale Ariana Grande non farà più parte del cast di American Horror Story 13. La cantante e attrice ha dovuto rinunciare al progetto a causa di insuperabili conflitti di programmazione con le tappe del suo Eternal Sunshine tour, che si concluderà a Londra solo alla fine di agosto, sovrapponendosi irrimediabilmente con le riprese dello show. La produzione intanto ha avviato i lavori a New York svelando che la tredicesima stagione vedrà i protagonisti riprendere gli iconici personaggi di Coven, l’amatissima terza stagione a tema stregoneria. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - American Horror Story 13: Ariana Grande lascia la serie ma torna l’incubo di Coven

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American Horror Story 13: Ariana Grande entra nel cast e Jessica Lange guida il ritorno delle iconeLa tredicesima stagione di American Horror Story si prepara ad arrivare sugli schermi, con alcune novità nel cast e un ritorno importante.

Ariana Grande rinuncia ad “American Horror Story 13” a causa di un conflitto di programmazione con il suo tourAriana Grande non prenderà parte alla tredicesima stagione di American Horror Story.

Temi più discussi: American Horror Story: 13, data di uscita e foto del cast sul set; American Horror Story 13 arriva a fine settembre; American Horror Story 13 ha una data d'uscita e un titolo ufficiale (semplicemente perfetto); American Horror Story: 13 torna, ecco la data ufficiale.

Ed io che speravo nel Venerdì 13 Novembre. Ma Ryan Murphy un poco scaramantico lo è, e punta sul 24 Settembre per il debutto di AMERICAN HORROR STORY 13! Nel cast, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Jessica Lange, Emma Roberts, Billie x.com

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