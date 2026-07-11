Ambesi | Sinner destinato a rimanere a lungo n1 per un motivo Quando esprime certi numeri è difficile vincergli 3 set

Durante una trasmissione su YouTube, un giornalista di Eurosport ha commentato il successo di Jannik Sinner contro Novak Djokovic a Wimbledon. Ha sottolineato che Sinner ha dimostrato di essere destinato a rimanere a lungo numero uno perché, quando raggiunge certi numeri, è difficile per gli avversari vincere contro di lui in tre set. La discussione si è concentrata sull’andamento del match e sul percorso dell’azzurro nel torneo.

Nella puntata di TennisMania relativa a Wimbledon, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha analizzato il match vinto da Jannik Sinner contro Novak Djokovic, ed il percorso dell’azzurro nel torneo. I motivi alla base della netta vittoria di Sinner in semifinale: “ Tutto sommato eravamo abbastanza tranquilli, al netto di eventuali situazioni tipo Parigi, che non puoi calcolare perché quello non dipende da te, perché i numeri delle partite dei primi 5 turni davano delle garanzie, cioè quando tu sei costantemente tra l’82% e l’ 89% di punti... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “Sinner destinato a rimanere a lungo n.1 per un motivo. Quando esprime certi numeri, è difficile vincergli 3 set”

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