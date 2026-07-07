Ambesi ha commentato che affrontare Struff sarà più complicato per Sinner di quanto sembri. La discussione si inserisce nella copertura quotidiana di TennisMania dedicata a Wimbledon, che si concentra sull’avanzamento del torneo verso la seconda settimana. La partita tra Sinner e Struff è tra le sfide in programma, con l’attenzione rivolta alle possibili difficoltà dell’italiano contro il tedesco. La trasmissione analizza le prossime mosse dei giocatori nel torneo di Londra.

Ulteriore e nuova puntata della versione giornaliera di TennisMania con lo sguardo verso Wimbledon, che accompagna l’avanzamento del torneo verso la seconda settimana. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui ritroviamo le parole di Ambesi, molto analitico un po’ su tutta la linea. Lunga l’analisi iniziale relativa al complesso dei tabelloni iniziando da Sinner: “ Sapevamo che l’andamento sarebbe stato questo. Secondo set più lottato, ma la differenza come peso di palla era abbastanza evidente. Poi Mochizuki ha le sue qualità, sembra un po’ un giocatore d’altri tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi avverte: “Con Struff una partita più difficile di quanto si possa pensare per Sinner”

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