Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali maschili, con grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Durante il programma Tennismania su YouTube, un commentatore ha commentato che, secondo i numeri, non si può ancora parlare di ritorno di un altro giocatore dopo il torneo di New York. In particolare, si è detto che il ritorno di un atleta è previsto dopo il torneo newyorkese, con un possibile ritorno di un altro atleta.

Quella di oggi sarà una giornata importante a Wimbledon, visto che si disputeranno le semifinali maschili. L’attesa è soprattutto per la super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e di questo si è soprattutto parlato nell’appuntamento quotidiano di Tennismania, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, parlando proprio della sfida tra Sinner e Djokovic, è apparso decisamente sorpreso da alcune opinioni di alcuni ex giocatori ed ora addetti ai lavori: “Ricordo che Sinner arriva da quattordici set vinti consecutivi. Proprio quel Sinner che viene dato dagli addetti ai lavori come sfavorito. Oggi ha parlato anche Wilander e ha detto che manco si gioca la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “Wilander su Sinner? Ne prendiamo atto: i numeri dicono altro. Per me Alcaraz torna dopo New York”

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