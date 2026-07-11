Alterati e fuori controllo minacciano i carabinieri | tre persone denunciate

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Fermo per aver opposto resistenza mentre venivano fermate. Un giovane è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Durante l’intervento, gli individui si sono mostrati alterati e fuori controllo, ostacolando le operazioni di polizia. Nessuno è rimasto ferito, ma le forze dell’ordine hanno dovuto gestire comportamenti aggressivi e spiacevoli.

Fermo, 11 luglio 2026 – Tre persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e un giovane sanzionato per ubriachezza molesta. È il bilancio degli ultimi interventi posti in essere dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, con episodi accomunati dalla gestione di persone in forte stato di alterazione psicofisica. In tutti i casi l’intervento dei militari ha consentito di riportare la situazione sotto controllo senza conseguenze per gli operatori. A Fermo, nel quartiere di Lido Tre Archi, la Sezione Radiomobile ha denunciato un cittadino straniero di 48 anni per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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