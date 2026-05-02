Controlli notturni dei carabinieri | 3 persone finiscono in carcere e 9 vengono denunciate

Durante i controlli notturni condotti dai carabinieri nelle aree di Aversa e dell'Agro Aversano, tre persone sono state arrestate e nove sono state denunciate. Le operazioni hanno portato anche a sanzioni amministrative. Le attività hanno coinvolto verifiche su diversi soggetti e veicoli presenti sul territorio. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni specifiche degli interventi o sulle identità degli interessati.

Arresti, denunce e sanzioni al termine dei controlli straordinari dei carabinieri eseguiti nelle zone di Aversa e dell'Agro Aversano. Il servizio straordinario di controllo del territorio si è svolto nel corso della serata e della notte da parte dei carabinieri ad Aversa e nei comuni limitrofi.🔗 Leggi su Casertanews.it

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