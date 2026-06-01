Monteforte Irpino furto in farmacia | denunciate due persone dai Carabinieri
Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Monteforte Irpino per furto aggravato in concorso. La coppia avrebbe sottratto creme solari per un valore superiore a mille euro dalla farmacia locale. I militari hanno ricostruito la dinamica del reato e hanno identificato i responsabili. Le persone sono state messe in stato di libertà e dovranno rispondere dell’accusa di furto.
Una coppia è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe sottratto creme solari per oltre mille euro MONTEFORTE IRPINO – Furto in una farmacia di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due persone, un 40enne e una 22enne di origine straniera, ritenute responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’attività investigativa è partita dopo la denuncia presentata dalla titolare di una nota farmacia del posto. I militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti, acquisendo anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’esercizio commerciale, con l’obiettivo di individuare gli autori del furto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Furto in farmacia a Monteforte Irpino: tre denunciati dai Carabinieri, arrestata una donnaTre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Avellino e Baiano in relazione a un furto avvenuto in una farmacia a Monteforte Irpino.
Monteforte Irpino, maltrattamento di animali: denunciate due personeA Monteforte Irpino, due persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali di Forino e dal personale dell’ASL locale per aver maltrattato degli...
Temi più discussi: Monteforte Irpino, furto di creme solari per oltre mille euro: due denunce; Monteforte Irpino, furto in farmacia: denunciata coppia di stranieri; Monteforte Irpino, distrugge bosco di castagni: sanzioni da 10 mila euro; Monteforte irpino, distrugge un bosco ceduo: 50enne denunciato dai Carabinieri.
I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà una coppia, di origine straniera, ritenuta responsabile di furto aggravato in concorso di creme solari. In seguito della denuncia presentata dalla titolare di una nota farmacia d facebook
Monteforte Irpino (AV) – Furto in farmaciaI Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà una coppia, di origine straniere, ritenuta responsabile di furto aggravato in concorso di creme solari. In ... irpinia24.it
Monteforte Irpino, distrugge un bosco di castagni in area franosa: denunciato cinquantenneUn gravissimo attentato al patrimonio ambientale e alla sicurezza del territorio è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei militari dell'Arma a ... cronachedellacampania.it