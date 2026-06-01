Monteforte Irpino furto in farmacia | denunciate due persone dai Carabinieri

Notizia in breve

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Monteforte Irpino per furto aggravato in concorso. La coppia avrebbe sottratto creme solari per un valore superiore a mille euro dalla farmacia locale. I militari hanno ricostruito la dinamica del reato e hanno identificato i responsabili. Le persone sono state messe in stato di libertà e dovranno rispondere dell’accusa di furto.