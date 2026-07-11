Due romanzi affrontano il tema del vuoto esistenziale nascosto dietro l’apparenza di benessere e successo. Le narrazioni esplorano le crepe tra sogno e realtà, evidenziando come l’illusione di stabilità possa sgretolarsi. Attraverso personaggi e ambientazioni, i testi analizzano questa linea di faglia sottile, spesso invisibile, che separa la superficie rassicurante da un disagio più profondo. La letteratura contemporanea si impegna a rappresentare questa distanza, spesso rifiutando i canoni di una visione consolatoria del mondo.

C’è una linea di faglia sottile, quasi invisibile, che separa il sogno dalla sua inevitabile decomposizione. Un confine geografico ed emotivo che la letteratura contemporanea, quando rifiuta i canoni della consolazione borghese da classifica, ha il compito di mappare con ferocia. L’illusione di un luogo altro in cui salvarsi – sia esso la sfavillante e ipocrita macchina mitopoietica di Los Angeles o il microcosmo iper-provinciale di un’Italia profonda e dimenticata – si scontra sempre con la durezza del reale. A ricordarcelo, con due operazioni editoriali tanto distanti cronologicamente quanto vicine per lucidità analitica, sono due romanzi capaci di radiografare il vuoto esistenziale che si nasconde dietro la facciata del benessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allora arrivederci e Siro: due romanzi sul vuoto esistenziale dietro la facciata del benessere

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Si parla di: Blog | Allora arrivederci e Siro: due romanzi sul vuoto esistenziale dietro la facciata del benessere; Vic e Marisa | Puntata del 07/07/2026.