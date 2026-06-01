ALLORA ARRIVEDERCI di Gavin Lambert | recensione
Dopo oltre cinquant’anni dalla prima pubblicazione, arriva in Italia “Allora Arrivederci” di Gavin Lambert, pubblicato da Accento Edizioni. La traduzione è a cura di Ilaria Oddenino.
A più di cinquant’anni dalla pubblicazione originale, arriva finalmente in Italia Allora Arrivederci di Gavin Lambert, edito da Accento edizioni con la traduzione curata da Ilaria Oddenino. Ambientato nella California di fine anni ’60, nel momento esatto in cui l’età dell’oro di Hollywood cede il passo alla rivoluzione hippie, il narratore osserva le vite alla deriva di tre personaggi principali, simboli e vittime delle illusioni del sogno americano. Trama. Uno scrittore e sceneggiatore inglese vive a Los Angeles e si muove tra le feste di Hollywood, raccogliendo le confidenze di esistenze alla deriva. Tra queste spiccano tre personalità: Susan, Gary e KeelieLora. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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