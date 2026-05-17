Il proprietario di RedBird è arrivato a Genova e ha trascorso poche ore in città, ma il suo passaggio ha avuto un impatto sullo spirito della squadra. Durante la giornata, si sono svolti un blitz e due discorsi negli spogliatoi, prima di lasciare San Siro con un arrivederci. La visita, seppur breve, ha lasciato un segno tra i giocatori, che hanno vissuto un momento di confronto e motivazione prima di concludere la giornata.

Gerry Cardinale è voluto essere a tutti i costi accanto al Milan nella partita più delicata della stagione. Non aveva annunciato ufficialmente la sua presenza, ma aveva sottolineato che era una concreta possibilità alle persone più vicine. Così stamane è partito da Londra, dall'aeroporto di Luton, ed è atterrato con un volo privato a Genova intorno alle 10. È andato direttamente al Ferraris dove ha incontrato la squadra e ha parlato nello spogliatoio. "Sono al vostro fianco e credo in voi" il senso del suo discorso del fondatore di RedBird prima dell'inizio della gara. Poche parole, ma importanti. Cardinale ha voluto stare vicino al gruppo dopo che in settimana ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport e ha avuto un meeting con i suoi manager a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il blitz, i due discorsi negli spogliatoi, l'arrivederci a San Siro: le 6 ore rossonere di Cardinale

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