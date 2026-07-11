All’improvviso la luce si è spenta | Csaba dalla Zorza racconta il malore che l’ha portata in ospedale e lo spavento

La conduttrice è stata ricoverata in ospedale dopo aver perso improvvisamente conoscenza, riferiscono fonti vicine. Durante un evento pubblico, si è sentita male e ha subito chiamato l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato la donna e l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori controlli. La conduttrice ha raccontato di aver avvertito un improvviso spegnimento della luce prima di perdere coscienza.

Grande spavento per Csaba dalla Zorza, il volto molto amato di Cortesie per gli ospiti che da anni accompagna gli italiani nelle loro serate televisive. Lunedì sera la conduttrice è stata protagonista di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e ha scelto di raccontare tutto ai suoi follower con un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social. “Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me”, ha esordito dalla Zorza, spiegando di non aver mai avuto prima la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Fino a lunedì sera, quando è successo l’imprevedibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Paura per Csaba dalla Zorza dopo la caduta sulle scale

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ALL'IMPROVVISO LA LUCE SI È SPENTA. Csaba Dalla Zorza rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale e racconta il malore, la caduta dalle scale e la corsa in ambulanza al Policlinico di Milano. #CsbaDellaZorza #incidente #Milano x.com

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