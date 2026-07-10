Csaba dalla Zorza ha avuto un malore nella sua casa di Milano e ha sbattuto la testa. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha riferito che “all’improvviso la luce si è spenta”. È stata trasportata in ospedale, al Ca’ Granda di Milano, per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Milano, 10 luglio 2026 – Momenti di paura per Csaba dalla Zorza. La celebre conduttrice di Cortesie per gli ospiti, volto di Real Time e direttrice di Marie Claire Maison, ha avuto un malore nella sua abitazione a Milano ed è stata ricoverata all’ospedale Ca’ Granda di Milano. Nonostante abbia sbattuto anche la testa, per dalla Zorza non ci sono state grosse conseguenze. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Csaba dalla Zorza (@csabadallazorza). Il racconto A raccontarlo è la stessa 55enne sul proprio profilo Instagram: “Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura per Csaba dalla Zorza: ha un malore in casa e sbatte la testa. “All’improvviso la luce si è spenta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Csaba dalla Zorza ricoverata d'urgenza dopo un malore: "La luce si è spenta"Csaba dalla Zorza è stata ricoverata d’urgenza a Milano dopo uno svenimento improvviso e la caduta dalle scale di casa.

Leggi anche: Csaba Dalla Zorza racconta il malore: “La luce si è spenta”, poi la corsa in ambulanza

Argomenti più discussi: Csaba dalla Zorza, perché il suo nuovo romanzo è inaspettatamente un manifesto femminista: La mia Adele, la sua scelta; Csaba Dalla Zorza in ospedale dopo un malore: La luce si è spenta all’improvviso.

Paura per Csaba dalla Zorza: ha un malore in casa e sbatte la testa. All’improvviso la luce si è spentaLa conduttrice di Real Time è caduta nella sua abitazione a Milano ed è stata portata in ospedale: Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave. Grazi ... ilgiorno.it

Malore per Csaba dalla Zorza, trasportata d’urgenza in ospedale: All’improvviso la luce si è spentaMomenti di tensione per Csaba dalla Zorza. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti è caduta dalle scale a causa di un malore improvviso, sbattendo la ... fanpage.it