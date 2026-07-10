Csaba Dalla Zorza racconta il malore | La luce si è spenta poi la corsa in ambulanza

Momenti di grande paura per Csaba Dalla Zorza. La conduttrice e scrittrice, tra i volti più amati di Cortesie per gli ospiti, ha raccontato ai suoi follower di essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava a Milano. L’episodio le ha provocato una caduta dalle scale e una forte contusione, rendendo necessario il trasporto in ospedale in ambulanza. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, accompagnato dalla foto del braccialetto ospedaliero, ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno assistita, dai soccorritori al personale sanitario del Policlinico di Milano, rassicurando infine i fan sulle sue condizioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Csaba dalla Zorza (@csabadallazorza) Nel suo racconto, Csaba Dalla Zorza ha spiegato che tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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