Un esperto ha spiegato come rimuovere le zecche dalla pelle: bisogna afferrarle con una pinzetta e estrarle con un movimento circolare. La raccomandazione arriva dopo la morte di una donna di 76 anni, deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le ha provocato un'encefalite. Questa informazione è stata ripubblicata dall'intervista del 26 luglio 2025 a un direttore di un centro specializzato in fauna selvatica presso un istituto zooprofilattico.

Dopo la morte di Gianna Sommavilla, 76enne di Moena deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le ha causato un'encefalite, ripubblichiamo l'intervista del 26 luglio 2025 al dottor Carlo Citterio, direttore del «Centro specialistico fauna selvatica» interno alla sede bellunese dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. «I cambiamenti climatici, ambientali e del ciclo delle stagioni, che vede i periodi caldi prolungarsi sempre di più, hanno agevolato una presenza delle zecche più persistente rispetto al passato — spiega il dottor Carlo Citterio, direttore del «Centro specialistico fauna selvatica» interno alla sede bellunese dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie —. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

© Corrieredeltrentino.corriere.it - Allerta zecche, l'esperto spiega come staccarle dalla pelle: «Afferratele con una pinzetta e rimuovetele con un movimento circolare»

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