Durante la stagione estiva, si è discusso dell’efficacia dei repellenti e degli spray anti-zecche. Un esperto ha confermato che alcuni prodotti possono ridurre il rischio di punture, anche se non garantiscono l’eliminazione totale. Le zecche, infatti, possono attaccarsi senza causare prurito, rendendo difficile il riconoscimento immediato. La protezione con questi prodotti viene considerata un’ulteriore misura di prevenzione, ma non sostituisce altre pratiche di controllo ambientale e personale.

Le zecche sono tra i parassiti più temuti durante la stagione estiva, poiché, a differenza delle zanzare, il loro morso passa inosservato e non genera prurito, ma può risultare molto più pericoloso. Infatti, alcuni di questi parassiti sono in grado di trasmettere malattie come l’ encefalite da zecca (TBE) o la malattia di Lyme. Per questo motivo, quando si organizza una passeggiata tra i boschi o una giornata in campagna, è sempre bene portare con sé un repellente anti-zecche. Ma questi prodotti funzionano davvero? La risposta degli esperti è affermativa, purché ovviamente vengano scelti gli attivi giusti e gli spray vengano utilizzati correttamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Repellenti e spray anti-zecche funzionano davvero? Risponde l’esperto

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Natural DIY Tick Spray Recipe for Dogs and Cats - Holistic Vet Advice

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