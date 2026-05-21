Polli vaccinati con tecnologie geniche | l’esperto spiega come la nuova sperimentazione potrebbe passare dai nostri piatti con effetti non prevedibili

Recentemente, si è iniziato a discutere di polli vaccinati con tecnologie genetiche innovative e delle potenziali implicazioni di una nuova sperimentazione. Un biologo ha spiegato che questa sperimentazione potrebbe portare alla presenza di questi animali nei nostri piatti, senza che siano chiare tutte le conseguenze. La discussione si concentra anche sul fatto che, in passato, l’aviaria si curava con metodi consolidati e tradizionali, sollevando domande sulle differenze tra le vecchie tecniche e le nuove.

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Leonardo Guerra, biologo molecolare, esperto di terapie geniche, di mRNA, dei processi autorizzativi EMA e dei vaccini, con alle spalle diversi decenni di ricerca e sviluppo sulle malattie infettive e collaborazioni anche con enti pubblici: che sta succedendo ai polli? L.G.: Il Ministero della Salute, nel febbraio scorso, ha annunciato una campagna di vaccinazione obbligatoria contro l’influenza aviaria, con il Veneto capofila, su 200 allevamenti in regione. Sono esclusi gli allevamenti con meno di 250 capi. Tenga conto che il Veneto è il principale produttore di derivati di tacchini, polli, uova eccetera. Ero curioso e ho cercato informazioni, soprattutto sulla tecnologia che volevano usare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Polli vaccinati con tecnologie geniche: l’esperto spiega come la nuova sperimentazione potrebbe passare dai nostri piatti con effetti non prevedibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polli, vaccini e terapie geniche: l’esperto spiega come la nuova sperimentazione potrebbe passare dai nostri piatti. Il casoLeonardo Guerra, biologo molecolare, esperto di terapie geniche, di mRNA, dei processi autorizzativi EMA e dei vaccini, con alle spalle diversi... "I nostri piatti originali giapponesi rubati dai clienti del locale"C’è un misto di amarezza e affetto per il proprio lavoro nel video pubblicato in questi giorni da Gianluca Gangetti, titolare del ristorante di...