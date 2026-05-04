A Padova si stanno svolgendo i funerali di Alex Zanardi, il campione noto per la sua carriera e le imprese sportive. La città si prepara a dare l’ultimo saluto, mentre personalità come il cantautore Jovanotti ricordano Zanardi come un eroe. La famiglia e i presenti sono riuniti per onorare la memoria del pilota, il quale ha lasciato un segno importante nel mondo dello sport e della solidarietà.

Un papà va in bicicletta seguito dalla figlioletta, una signora porta a spasso il cane, due persone siedono su una panchina e si concedono un gelato. Scene di vita quotidiana all’esterno dell’Opera Immacolata Concezione di Padova, zona La Mandria, verso i Colli Euganei, dove la discrezione e il rispetto hanno il valore che meritano: "Certo che sapevamo chi fosse Alex Zanardi, ma ignoravamo che fosse ricoverato qui", dicono quasi tutti. E chi invece ammette di esserne stato a conoscenza, preferisce non spingersi oltre assecondando la privacy chiesta con forza dalla famiglia. Fa eccezione la signora Caterina, che vive da decenni nella zona: "Resterà sempre con noi, il suo esempio non morirà mai", dice del campione bolognese, scomparso venerdì primo maggio – lo stesso giorno di Ayrton Senna – a 59 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: "Era il mio eroe"

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