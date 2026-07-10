Corinna Schumacher ha condiviso un racconto sulla condizione del marito, rimasto coinvolto in un incidente sugli sci nel 2013. Ha detto che gli manca, ma che lui è ancora presente in qualche modo. La moglie ha parlato di un legame che resiste nonostante le difficoltà, senza entrare nei dettagli delle condizioni di salute. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di vicinanza e di sostegno nei confronti di Michael Schumacher.

Un racconto delicato e struggente, che parla di un amore capace di superare tutto, anche un incidente terribile e una vita cambiata per sempre. A farlo è Corinna Schumacher, moglie di Michael Schumacher, che ormai da anni è accanto al marito, rimasto vittima di un incidente sugli sci nel 2013. Le parole di Corinna sul marito Michael Schumacher. Sono passati tredici anni a quel giorno sulle piste francesi di Meribel in cui la vita di Michael Schumacher e quella di sua moglie Corinna Betsch sono cambiati per sempre. La presenza di Corinna, accanto al campione di Formula 1, è stata costante, insieme a quella dei figli Gina Maria e Mick. Le condizioni di salute di Michael Schumacher sono sempre state avvolte dal più stretto riserbo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corinna Schumacher e il racconto struggente su Michael: “Mi manca, ma è ancora qui”

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