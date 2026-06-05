Starmer e l’allarme degli 007 | La Russia pronta ad attaccare la Nato già nel 2030
Gli agenti dei servizi segreti hanno avvertito che la Russia potrebbe attaccare la NATO entro il 2030. Le fonti di intelligence hanno evidenziato questa possibilità, sottolineando che la minaccia è considerata concreta e imminente. Le analisi indicano un incremento delle attività militari russe e una possibile escalation nel prossimo decennio. L’allarme è stato diffuso in un contesto di crescente tensione tra i due schieramenti.
Londra, 5 giugno 2026 – “Un attacco russo alla Nato già nel 2030”. Non è la prima volta che viene lanciato un allarme di questo genere. Ma questa volta a farlo è il primo ministro britannico, Keir Starmer citando fonti di intelligence. Un monito che arriva nei giorni in cui alcuni droni (uno navale e uno aereo) sono esplosi in Romania e dopo l’avvertimento del capo delle forze armate lettoni che ha sottolineato come questo possa essere un momento propizio per Putin per attaccare i Paesi baltici (che appartengono alla Nato). "Le nostre valutazioni dell'intelligence, e quelle degli altri Paesi della Nato, indicano che un attacco russo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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